Ахтырский «Нефтяник» лишен профессионального статуса Ахтырский клуб «Нефтяник-Укрнафта» исключен из Профессиональной футбольной лиги.

ПФЛ информирует, что по состоянию на 18:00 11 июля ФК «Нефтяник-Укрнафта» не провел заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, не подтвердив участие команды в соревнованиях Второй лиги. Руководствуясь соответствующими пунктами Устава ПФЛ, Футбольный клуб «Нефтяник-Укрнефть» исключен из состава ПФЛ.

Таким образом, во Второй лиге сезона 2018/19 будет 20 команд, распределенных по территориальному принципу на две группы.