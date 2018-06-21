Ахтырский «Нефтяник» лишен профессионального статуса

ПФЛ информирует, что по состоянию на 18:00 11 июля ФК «Нефтяник-Укрнафта» не провел заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, не подтвердив участие команды в соревнованиях Второй лиги. Руководствуясь соответствующими пунктами Устава ПФЛ, Футбольный клуб «Нефтяник-Укрнефть» исключен из состава ПФЛ.
Таким образом, во Второй лиге сезона 2018/19 будет 20 команд, распределенных по территориальному принципу на две группы.
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