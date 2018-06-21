Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 17:14332

Ахтырский «Нефтяник» лишен профессионального статуса

Ахтырский клуб «Нефтяник-Укрнафта» исключен из Профессиональной футбольной лиги.

ПФЛ информирует, что по состоянию на 18:00 11 июля ФК «Нефтяник-Укрнафта» не провел заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, не подтвердив участие команды в соревнованиях Второй лиги. Руководствуясь соответствующими пунктами Устава ПФЛ, Футбольный клуб «Нефтяник-Укрнефть» исключен из состава ПФЛ.

Таким образом, во Второй лиге сезона 2018/19 будет 20 команд, распределенных по территориальному принципу на две группы.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Футбол
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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