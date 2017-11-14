Сумчанам надоели отмазки чиновников, отвечающих на петиции На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Немедленное рассмотрение петиций и соответствующие изменения в бюджет в этом году. Отчет по рассмотренным ранее петициям».

«Если вы следите за ответами городских властей на петиции, то вы заметили, что любимой отмазкой от петиции является фраза «Сообщаем, что в текущем году в городском бюджете не предусмотрены расходы на капитальный ремонт этих объектов благоустройства». Также известен тот факт, что в том году городская власть не нашла куда потратить 120 млн грн, предусмотренных на развитие города, который в плане комфорта и качества городской среды находится в плачевном состоянии. Важные вопросы, требующие немедленного рассмотрения и воплощения в жизнь, по старой традиции наших чиновников откладываются в долгий ящик. Непонятно почему депутатская комиссия не может собраться раз в месяц, рассмотреть текущие вопросы и предложить изменения в бюджет немедленно.

Предлагается:

1. Организовать рассмотрение поддержанных петиций с планированием бюджета и подготовкой всей необходимой документации, как минимум раз в квартал. Результатом рассмотрения должно быть или отклонение предложения с подробным обоснованием такого решения и информированием общественности города, или запуск процедуры внесения изменений в бюджет для начала реализации предложенных идей немедленно, а не в следующем году.

2. Подготовить отчет о петициях предыдущих лет и разместить его на сайте городского совета и передать его в местные средства массовой информации. Отчет должен содержать информацию о том, какие предложения были поддержаны, а какие нет и почему; на какой стадии реализации находятся поддержанные предложения», - пишет автор петиции.

Дата начала сбора подписей: 12 июля 2018. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 12 июля петицию подписали 10 человек из 250 необходимых.