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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 17:52484

В Сумах провели открытый кубок Украины по дзюдо

11-12 июля в Сумах прошел открытый кубок Украины по дзюдо.

В соревнованиях, которые традиционно уже восьмой раз принял манеж СумГУ приняли участие почти 300 спортсменов из 23 регионов Украины,  атакже Азербайджана, Грузии и Израиля.

В первый день прошли личные соревнвоания. В весе до 66 кг победу праздновал студент СумГУ Богдан Ядов. В весовой категории до 100 кг уроженец Сум Дмитрий Бережной победил уроженца Ромен Игоря Шостака. В весе до 48 кг у женщин сумчанка Валерия Ващенко стала «бронзовой» призеркой.

Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скорая праздновала победу в весовой категории до 57 кг.

Во второй день соревнований прошел командный чемпионат Украины «стенка на стенку».

Как у мужчин, так и у женщин победили дзюдоисты с Днепропетровщины.

В турнире среди мужчин за главный приз боролись девять команд: три представляли Днепропетровскую область, по две - Донецкую и Харьковскую, по одной - Запорожскую и город Киев.

Призеры:

1. Днепропетровская-1

2. Днепропетровская-2

3. Запорожская и Киев

У женщин на турнирную дистанцию вышли пять коллективов из Киева, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Волынской областей.

Призеры:

1. Днепропетровская

2. Киев

3. Волынская

Спорт Дзюдо
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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