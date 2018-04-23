В Сумах провели открытый кубок Украины по дзюдо 11-12 июля в Сумах прошел открытый кубок Украины по дзюдо.

В соревнованиях, которые традиционно уже восьмой раз принял манеж СумГУ приняли участие почти 300 спортсменов из 23 регионов Украины, атакже Азербайджана, Грузии и Израиля.

В первый день прошли личные соревнвоания. В весе до 66 кг победу праздновал студент СумГУ Богдан Ядов. В весовой категории до 100 кг уроженец Сум Дмитрий Бережной победил уроженца Ромен Игоря Шостака. В весе до 48 кг у женщин сумчанка Валерия Ващенко стала «бронзовой» призеркой.

Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скорая праздновала победу в весовой категории до 57 кг.

Во второй день соревнований прошел командный чемпионат Украины «стенка на стенку».

Как у мужчин, так и у женщин победили дзюдоисты с Днепропетровщины.

В турнире среди мужчин за главный приз боролись девять команд: три представляли Днепропетровскую область, по две - Донецкую и Харьковскую, по одной - Запорожскую и город Киев.

Призеры:

1. Днепропетровская-1

2. Днепропетровская-2

3. Запорожская и Киев

У женщин на турнирную дистанцию вышли пять коллективов из Киева, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Волынской областей.

Призеры:

1. Днепропетровская

2. Киев

3. Волынская