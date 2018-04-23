В Сумах провели открытый кубок Украины по дзюдо

В соревнованиях, которые традиционно уже восьмой раз принял манеж СумГУ приняли участие почти 300 спортсменов из 23 регионов Украины, атакже Азербайджана, Грузии и Израиля.
В первый день прошли личные соревнвоания. В весе до 66 кг победу праздновал студент СумГУ Богдан Ядов. В весовой категории до 100 кг уроженец Сум Дмитрий Бережной победил уроженца Ромен Игоря Шостака. В весе до 48 кг у женщин сумчанка Валерия Ващенко стала «бронзовой» призеркой.
Студентка Глуховского педуниверситета Мария Скорая праздновала победу в весовой категории до 57 кг.
Во второй день соревнований прошел командный чемпионат Украины «стенка на стенку».
Как у мужчин, так и у женщин победили дзюдоисты с Днепропетровщины.
В турнире среди мужчин за главный приз боролись девять команд: три представляли Днепропетровскую область, по две - Донецкую и Харьковскую, по одной - Запорожскую и город Киев.
Призеры:
1. Днепропетровская-1
2. Днепропетровская-2
3. Запорожская и Киев
У женщин на турнирную дистанцию вышли пять коллективов из Киева, Днепропетровской, Черниговской, Донецкой и Волынской областей.
Призеры:
1. Днепропетровская
2. Киев
3. Волынская
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