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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 18:36421

На Сумщине 19-летний рецидивист убил односельчанина

На Сумщине полиция задержала виновного в смерти пожилого мужчины. Им оказался его 19-летний ранее судимый односельчанин. Сначала он избил пенсионера, а когда тот умер, забрал его мобильный телефон.

Происшествие произошло в Лебединском районе. О том, что в собственном доме умер 79-летний мужчина в дежурную часть полиции сообщил местный фельдшер. Работники полиции, прибывшие по вызову, увидели владельца дома, который лежал на полу. Создавалось впечатление, что тот умер своей смертью. Тем более обстановка в доме была не нарушена и деньги пенсионера, которые он хранил на «черный день» также были на месте.

Но когда специалисты осмотрели тело, - вынесли вердикт: мужчина умер от разрыва поджелудочной железы. Вероятнее всего ее незадолго до смерти сильно избили. На раскрытие тяжкого преступления был задействован весь личный состав местного отделения полиции, прилегающих районов. Прибыли оперативники и работники следствия ГУНП области.

«Мы сразу начали выяснять, с кем в последнее время общался умерший, - рассказывает Олег Цуриков, начальник Лебединского отделения полиции, - установили всех. Со всеми пообщались, кроме одного. Это был местный, ранее судимый житель. Начали его искать. В это время приехали из областного центра дети умершего. Они указали, что из дома пропали мобильный телефон их отца и бензокоса. Принятыми мерами нами были установлены и опрошены свидетели, которые рассказали, что видели как наш разыскиваемый в тот вечер выходил из дома погибшего. Мыл руки у колодца. Это вызвало определенные подозрения. Решили пообщаться с его родными и осмотреть дом, в котором он жил».

В доме полицейские нашли одежду, в которой он находился в день убийства. Одежда была заляпана кровью, а в карманах шорт полицейские нашли цепочку, который принадлежал умершему.

Принятыми оперативно-розыскными мерами злоумышленника задержали на следующий день. Чтобы избежать разоблачения, он скрывался в кукурузном поле. При нем был похищенный телефон. Что в очередной раз подтвердило подозрения сыщиков о причастности его к данному преступлению.

Уже в полиции задержанный признался в содеянном. Рассказал, что накануне похитил из домохозяйства деда бензопилу и спрятал ее, чтобы потом продать. А потом снова целенаправленно решил наведаться к нему «в гости». Планировал ограбить. Увидев его во дворе, там же его и избил. А когда завел в дом, тот упал... и умер. Испугавшись, злоумышленник резко изменил планы и, прихватив мобильный, убежал.

Сейчас в полиции открыто уголовное производство по ст..121 ч.2 УК Украины «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос об открытии еще одного по ст. 187ч.3 «Разбой». Задержанному объявлено о подозрении и до решения суда от находиться под стражей. За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Право Лебединский район Убийство
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