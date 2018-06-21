На Харьковской произошла авария (обновлено)

Как сообщают очевидцы, около 18.30 на перекрестке возле ТРЦ «Мануфактура» столкнулись две иномарки. Полиции пока нет. Медики уже на месте. «Данкор» следит за развитием ситуации…
На Сумщине полиция выясняет обстоятельства гибели в ДТП малолетнего ребенка....
В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП....
Сегодня ночью, 13 июля, в центре Кролевца автомобиль врезался в электрический столб, есть пострадавший....
Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего водителя, под колесами транспортного средства которого погиб...
4 административных материала составили сумские патрульные на нетрезвую женщину, которая сначала совершила, а затем пыталась скрыться с места ДТП....