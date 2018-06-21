На Харьковской произошла авария (обновлено) Сегодня, 12 июля, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, около 18.30 на перекрестке возле ТРЦ «Мануфактура» столкнулись две иномарки. Полиции пока нет. Медики уже на месте. «Данкор» следит за развитием ситуации…