Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 18:451850

На Харьковской произошла авария (обновлено)

Сегодня, 12 июля, в Сумах на ул. Харьковская произошло ДТП.

Как сообщают очевидцы, около 18.30 на перекрестке возле ТРЦ «Мануфактура» столкнулись две иномарки. Полиции пока нет. Медики уже на месте. «Данкор» следит за развитием ситуации…

Право Дтп
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13.07.2018 13:48

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

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13.07.2018 10:59

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10.07.2018 15:55

На Сумщине будут судить водителя, который в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил 2-летнего мальчика

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 48-летнего водителя, под колесами транспортного средства которого погиб...

09.07.2018 10:41

Пьяная сумчанка попала в аварию и сбежала

4 административных материала составили сумские патрульные на нетрезвую женщину, которая сначала совершила, а затем пыталась скрыться с места ДТП....

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Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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