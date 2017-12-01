Полицейские просят работников торговли не продавать детям алкоголь и сигареты Правоохранители обращаются к работникам торговли с просьбой неукоснительно соблюдать действующее законодательство: не продавать пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки и табачные изделия несовершеннолетним.

Сейчас в общеобразовательных учебных заведениях продолжаются летние школьные каникулы. Поэтому в течение дня большинство из несовершеннолетних находится без присмотра взрослых. В последнее время участились случаи употребления несовершеннолетними алкогольных напитков.

Бывает и так, что в состоянии сильного алкогольного опьянения они попадают в реанимацию.

Как показывает практика, запрещенный для них алкоголь и табачные изделия они покупают свободным доступом в магазинах.

Напомним, что согласно Закону Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ограничения потребления и продажи пива и слабоалкогольных напитков», которым внесены изменения в статью 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрен запрет продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков или табачных изделий лицу, не достигшему 18 лет.

Отдельно полиция информирует, что нарушение работником предприятия (организации) торговли или общественного питания правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями влечет за собой наложение штрафа от тридцати до ста необлагаемых минимумов доходов граждан. К тому же торговое заведение рискует быть лишенным соответствующей лицензии на торговлю подакцизными товарами.

Работники полиции обращаются с требованием неуклонно соблюдать требования законодательства Украины: не продавать пиво, алкогольные, слабоалкогольные напитки и табачные изделия детям. Ведь каждый из нас отвечает за будущее поколение. Продавая спиртное и сигареты детям, задумайтесь, что кто-то может предложить закурить или выпить и вашему ребенку. Ведь очень сложно предположить, что после этого может произойти, сообщает Отдел ювенальной превенции ГУНП в Сумской области.