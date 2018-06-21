Дети приехали в гости к спасателям 12 июля в с. Низы Сумского района в рамках проводимой акции «Предотвратить. Спасти. Помочь» пожарных посетили воспитанники детского сада «Журавушка».

Для них свои двери гостеприимно открыл 28-й профессиональный пожарный пост Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Маленьким гражданам разъяснили основные правила безопасного поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, при нахождении на водных объектах, а также основные правила пожарной безопасности в быту.

Кульминацией мероприятия стала демонстрация пожарно-спасательной техники. Детям рассказали об особенностях спасательных автомобилей, их вооружения и технических возможностях, а также предоставили возможность почувствовать себя настоящими спасателями, надев на себя боевую одежду и подержав снаряжения.

В тот же день, подобное мероприятие состоялось в Кролевце, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.