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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
12.07.2018 22:101015

В Сумах евродвор заливает канализацией: никому нет дела

Сумские коммунальщики не реагируют на порыв канализации, мотивируя тем, что закончился рабочий день.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал сумчанин Вадим Мирошниченко.

«Пример полной несостоятельности наших коммунальных служб. Который год канализация дома по ул. Г. Кондратьева, 154 преподносит регулярный сюрприз. Случилось после 17:00. Дальше по списку звонков: 1. Круглосуточная КП «Сумытеплоэнергоцентраль» - не наше, в водоканал передали. 2. Круглосуточная КП «Горводоканал» - заявка поступила, но у нас аварийка до 17:00, ждите завтра. 3. Круглосуточная 15-80 СГС – передали, на контроле.

И вот, о чудо, в 21:00 приехал сантехник, внимание, на автомобиле ГАЗ 3102, чтобы сказать, что это не его компетенция (хотя до этого чистили без проблем, по первому же звонку). Итог таков: дышите жители как быдло каналией всю ночь, зато у вас есть евродвор, а что по нему течёт г...но нам плевать, вы главное платите вовремя. А отремонтировать перед укладкой плитки было не судьба? Передаём пламенный привет всему Сумскому горсовету от всех жителей домов №152 и №154, особенно 152-го, который стоит вдоль левого берега "речки вонючки", к утру думаю вонь будет слышно даже в районе кабинета мэра. Отдельный привет руководству КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и лично Евгению Скоробагатскому, а также КП «Горводоканал», - написал возмущенный сумчанин.

Общество Евродвор Коммунальные службы Порыв
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