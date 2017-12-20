Сумские газовики должны сообщать людям о проведенных перерасчетах объемов потребления газа Об этом заявил замгубернатора Вадим Акперов во время совещания 12 июля, на котором рассматривался вопрос о законности установления для жителей жилых домов предельных объемов потребления газа.

В последнее время облгосадминистрация получала много обращений от потребителей относительно законности установления для жителей жилых домов предельных объемов потребления газа. Поэтому в облгосадминистрацию пригласили представителей ПАО «Сумыгаз» и общественности, чтобы прояснить вопрос о порядке перечисления объемов газа.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий отметил необходимость официального информирования людей о перерасчете норм потребления газа в сторону уменьшения в соответствии с рекомендациями НКРЭКУ.

В свою очередь, глава правления ПАО «Сумыгаз» Константин Тацкий отметил: «Сейчас квитанции за июнь рассчитаны уже без предельных норм, и в этом месяце будут сделаны перерасчеты. В ближайшее время ни одного дома в городе не будет с предельными нормами потребления газа».

В завершение совещания Вадим Акперов отметил, что ПАО «Сумыгаз» должно отчитаться в понедельник во время аппаратного совещания при главе облгосадминистрации о ходе разъяснения населению порядка перерасчета потребленного газа.

Напомним, что перерасчеты должны быть проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и разъяснения в письме НКРЭКУ от 21 июня на запрос общественных активистов Сумщины.

Сумчанин Алексей Пархомчук, который уже не первый год борется с «Сумыгазом» по разным вопросам, так прокомменатировал итоги совещания: «Результат совещания по газу в Сумской ОГА - это надежда, которую мы получили от результата совместных действий... Ждем понедельника и выполнения обещаний «Сумыгазом».