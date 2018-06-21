Молдаванина, которого разыскивал Интерпол, задержали на границе

Мужчина, которого разыскивали на родине правоохранительные органы за нарушение действующего законодательства, направлялся на выход из Украины через пункт пропуска «Юнаковка».
Правонарушителя передали представителям компетентных государственных органов и проинформировали дежурного Укрбюро в Киеве.
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