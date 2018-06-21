Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 10:21246

Молдаванина, которого разыскивал Интерпол, задержали на границе

Гражданина Молдовы, который находился в международном розыске, обнаружили 12 июля военнослужащие Сумского отряда.

Мужчина, которого разыскивали на родине правоохранительные органы за нарушение действующего законодательства, направлялся на выход из Украины через пункт пропуска «Юнаковка».

Правонарушителя передали представителям компетентных государственных органов и проинформировали дежурного Укрбюро в Киеве.

Право Пограничники
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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