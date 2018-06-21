Молдаванина, которого разыскивал Интерпол, задержали на границе Гражданина Молдовы, который находился в международном розыске, обнаружили 12 июля военнослужащие Сумского отряда.

Мужчина, которого разыскивали на родине правоохранительные органы за нарушение действующего законодательства, направлялся на выход из Украины через пункт пропуска «Юнаковка». Правонарушителя передали представителям компетентных государственных органов и проинформировали дежурного Укрбюро в Киеве.