Ночью в центре Кролевца авто врезалось в столб

Как сообщили в Кролевецком отделения полиции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по площади Мира, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате незначительные телесные повреждения получил пассажир автомобиля.
Полиция проводит необходимые следственные действия и устанавливает обстоятельства совершенного правонарушения, пишет Сайт Кролевца.
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