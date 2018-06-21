Ночью в центре Кролевца авто врезалось в столб Сегодня ночью, 13 июля, в центре Кролевца автомобиль врезался в электрический столб, есть пострадавший.

Как сообщили в Кролевецком отделения полиции, водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по площади Мира, не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой. В результате незначительные телесные повреждения получил пассажир автомобиля. Полиция проводит необходимые следственные действия и устанавливает обстоятельства совершенного правонарушения, пишет Сайт Кролевца.