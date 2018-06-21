Чемпионат Сумщины: анонс 8-го тура

Высшая лига
17:00 Глухов, «Дружба»
ФК «Велетень» Глухов - ФК «Тростянец»
18:00 Ромны, Им.В.Окипного
ФК «Альянс» Липовая Долина - ФК «Кролевец»
15:00 Верхняя Сыроватка, «ArenaV.Syrovatka»
ФК «LS Group» Верхняя Сыроватка - ФК «Тулиголовец» Тулиголовое
15:00 Николаевка
ФК «Гранум» Снежки - ФК «Виктория» Николаевка
16:00 Шостка, «Свема»
ФК «Шостка» - ФК «Молодежь Роменщины-Альянс-2» Ромны
Первая лига
16:00 Белополье
«Аграрник-Авангард» Белополье – ФК «Тростянец-2»
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