В Сумах задумали галерею под открытым небом

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.
«Наша команда архитекторов работает над созданием проекта уличной галереи в формате «open air».
Локацию для строительства мы предлагаем на ул. Романа Атаманюка и Ковпака. Существующий логистическое сечение нескольких улиц и примыкающих к ним тротуаров делает эту местность насыщенной потоком людей.
Недостаточное количество любой арт-инфраструктуры, тем более качественной, на фоне советской типовой застройки, создает негативную атмосферу.
Поэтому насыщение спальных районов арт- и культурными объектами поможет решить проблему и поднять уровень удовлетворенности людей.
Мы предлагаем вписать в существующую локацию пространство для создания уличного искусства. Нахождение объекта под открытым небом, 24/7 сделает его доступным для всех.
В проекте будет предусмотрено благоустройство территории: скамейки, урны и твердое покрытие.
Пишите свое мнение по поводу этой идеи! Будем рады услышать обратную связь!», - говорится в сообщении.
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