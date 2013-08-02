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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 12:59310

В Сумах задумали галерею под открытым небом

КП «Архитектура. Строительство. Контроль» работает над созданием проекта уличной галереи в формате «open air».

Об этом сообщается на странице предприятия в Фейсбуке.

«Наша команда архитекторов работает над созданием проекта уличной галереи в формате «open air».

Локацию для строительства мы предлагаем на ул. Романа Атаманюка и Ковпака. Существующий логистическое сечение нескольких улиц и примыкающих к ним тротуаров делает эту местность насыщенной потоком людей.

Недостаточное количество любой арт-инфраструктуры, тем более качественной, на фоне советской типовой застройки, создает негативную атмосферу.

Поэтому насыщение спальных районов арт- и культурными объектами поможет решить проблему и поднять уровень удовлетворенности людей.

Мы предлагаем вписать в существующую локацию пространство для создания уличного искусства. Нахождение объекта под открытым небом, 24/7 сделает его доступным для всех.

В проекте будет предусмотрено благоустройство территории: скамейки, урны и твердое покрытие.

Пишите свое мнение по поводу этой идеи! Будем рады услышать обратную связь!», - говорится в сообщении.

Общество Галерея КП «Архитектура. Строительство. Контроль»
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