На Сумщине поймали вымогателей Последние сначала завладели автомобилем, а затем с угрозой расправы требовали у владельца деньги за его возвращение.

Установлено, что группа лиц, имеющих, криминальный опыт, среди которых и криминальный авторитет, так называемый «смотрящий» г. Ахтырка завладели автомобилем потерпевшего. В дальнейшем требовали с последнего 1500 долларов США за его возвращение, угрожая применением физического насилия в случае непредоставления этих средств.

12 июля двух человек задержали с поличным при получении денежных средств от потерпевшего.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества» и избрании им меры пресечения. Согласно действующему законодательству им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.