Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 11:38524

На Сумщине поймали вымогателей

Последние сначала завладели автомобилем, а затем с угрозой расправы требовали у владельца деньги за его возвращение.

Установлено, что группа лиц, имеющих, криминальный опыт, среди которых и криминальный авторитет, так называемый «смотрящий» г. Ахтырка завладели автомобилем потерпевшего. В дальнейшем требовали с последнего 1500 долларов США за его возвращение, угрожая применением физического насилия в случае непредоставления этих средств.

12 июля двух человек задержали с поличным при получении денежных средств от потерпевшего.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 189 УК Украины «Вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с угрозой причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества» и избрании им меры пресечения. Согласно действующему законодательству им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Право Ахтырка Вымогательство
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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