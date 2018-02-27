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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 11:59285

В сентябре на Сумщине откроют музей эпохи тоталитаризма

На территории музея Партизанской славы, который находится в Спадщанском лесу, собирают декоммунизированные памятники.

Из города в лес. Революционер Фрунзе приехал в Спадщанский лес из Сум

Идея создать экспозицию монументального искусства эпохи тоталитаризма возникла у руководства Путивльского государственного историко-культурного заповедника, пишет Неделя.

– Историю можно интерпретировать по-разному, но мы должны ее знать. Поэтому решили сделать у себя такой музей, – рассказывает директор Путивльского заповедника Сергей Тупик. – Все-таки лучше, если памятники будут здесь, а не валяться где-то под забором или пойдут на металлолом. Конечно, с критикой проекта сталкиваемся постоянно. Но подобные музеи есть в Литве, Венгрии, Болгарии, планируют организовать такие в Киеве и Днепре. Но в Украине мы будем первыми. В этом помогают спонсоры, а установкой и благоустройством территории рабочие занимаются в долг.

Для будущей экспозиции памятники привозят в Спадщанский лес со всей Сумщины и других областей. На данный момент на территории будущего музея уже находятся 34 статуи. Здесь и Ленин, и Сталин, и многие другие советские деятели. Первую очередь музея покажут посетителям уже в сентябре.

Общество Музей тоталитаризма Путивльский район
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