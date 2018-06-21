Победа депутатов в Глухове: бюджет приняли единогласно и без премий Терещенко Сессия Глуховского горсовета 12 июля утвердила бюджет Глухова на текущий год с поправками "Воли народа".

Об этом сообщает газета “Неделя”.

На заседании городского совета Глухова при участии 27 депутатов проголосован городской бюджет. Решение принято единогласно.

Глава депутатской фракции «Воля народа» Юрий Бурлака сообщил «Неделе», что окончательная редакция бюджета проголосована с правками, внесёнными на согласительном комитете.

«Терещенко настаивал до последнего на сохранении в бюджете премий для себя и своего окружения. Наши правки заключались в снятии с членов горисполкома премий в размере 150 тысяч гривен и направлении этих средства на покупку жилья медикам Глухова», – объяснил Юрий Бурлака.

Напомним, Глухов прожил без бюджета полгода. Причина – разногласия в видении главного финансового документа города Глуховским городским головой и большинством депутатов горсовета. Терещенко настаивал на принятии премий для себя и своего аппарата, а депутаты – на перераспределении этих средств на социальные нужды.