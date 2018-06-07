В Сумском СИЗО осужденных учили оказывать первую медицинскую помощь

Фельдшер медицинской части научил осужденных, как правильно оказывать первую медицинскую помощь при травме. По окончании практического занятия они имели возможность спросить у фельдшера, как вести себя в различных случаях, какие действия не нужно делать во время личного травмирования или кого-то из окружения. На все вопросы были даны профессиональные и исчерпывающие ответы.
Сегодня, 6 июля, на базе государственного учреждения «Сумской следственный изолятор», состоялись совместные учения персонала следственного изолятора, Национальной гвардии Украины и...
В Сумском СИЗО пресечена попытка доставки запрещенных предметов....
В Сумах прошли соревнования по футзалу среди учреждений исполнения наказаний области....
14 июня государственное учреждение «Сумской следственный изолятор» посетили представители Областного общества Красного Креста в Украине....
6 июня в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» была пресечена попытка доставки запрещенных предметов в зону охраняемого объекта....