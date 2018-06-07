В Сумском СИЗО осужденных учили оказывать первую медицинскую помощь 12 июля в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» проведено практическое занятие по оказанию первой медицинской помощи для осужденных отделения по хозяйственному обслуживанию.

Фельдшер медицинской части научил осужденных, как правильно оказывать первую медицинскую помощь при травме. По окончании практического занятия они имели возможность спросить у фельдшера, как вести себя в различных случаях, какие действия не нужно делать во время личного травмирования или кого-то из окружения. На все вопросы были даны профессиональные и исчерпывающие ответы.