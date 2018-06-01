В Сумах запускают троллейбусы по новому маршруту КП «Электроавтотранс» в полдень испытало новую троллейбусную линию с разворотным кольцом в центре города.

Подготовку к строительству линии управления капитального строительства и дорожного хозяйства начало в прошлом году. В нынешнем подрядчик в течение 2,5 месяцев выполнил все основные работы. Всего на них направили около 13 млн гривен. Протяженность линии - более 2 км.

На время капитального ремонта моста по ул. Горького линия будет служить для движения электротранспорта, который сейчас передвигается данным участком дороги: троллейбусы № 7, № 10А, № 15 и № 15А будут курсировать через пр-т Шевченко, ул. Набережная р. Сумка, ул. Набережная р. Стрелка и далее - по своим маршрутам. Такие изменения введут как только возникнет необходимость закрыть движение по мосту. Вероятно, в начале августа.