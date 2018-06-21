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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 13:481094

Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

В Сумах женщина с признаками опьянения и без документов стала причиной ДТП.

Происшествие случилось на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что женщина во время движения задним ходом на автомобиле BMW допустила наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-2110. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

При оформлении материалов ДТП, стражи порядка заметили, что водитель иномарки имеет явные признаки алкогольного опьянения, зато у нее отсутствовал страховой полис и водительское удостоверение.

В присутствии двух свидетелей она отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на женщину-нарушительницу административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем
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