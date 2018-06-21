Пьяная сумчанка без прав попала в ДТП

Происшествие случилось на улице Харьковской. Прибыв на место происшествия, инспекторы установили, что женщина во время движения задним ходом на автомобиле BMW допустила наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ-2110. Вследствие ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
При оформлении материалов ДТП, стражи порядка заметили, что водитель иномарки имеет явные признаки алкогольного опьянения, зато у нее отсутствовал страховой полис и водительское удостоверение.
В присутствии двух свидетелей она отказалась от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.
Патрульные составили на женщину-нарушительницу административные материалы по ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП и ст. 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.
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