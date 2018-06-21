Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 14:29329

На Сумщине полиция уничтожает незаконные посевы конопли

В ходе полицейской оперативно-профилактической операции «Мак - 2018», которая проходит на территории области, правоохранители ежедневно выявляют незаконные посевы мака и конопли.

Во время проведения полицией работы по выявлению незаконных посевов снотворного мака и конопли на приусадебном участке 40-летнего жителя города Ромны, работники полиции обнаружили и изъяли с грядки насаждения из растений конопли в количестве 83 куста.

В селе Наумовка Краснопольского района, во время осмотра одного из городов, правоохранители обнаружили насаждения растений конопли в количестве 9 растений. Изъятіе наркосодержащие растения направлены на экспертизу, а в отношении «аграриев» полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 310 «Посев или выращивание снотворного мака или конопли» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафа или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Право Наркотики
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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