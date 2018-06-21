Конотопчанин гулял по городу с пакетом наркотиков

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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