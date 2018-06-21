Конотопчанин гулял по городу с пакетом наркотиков В Конотопе работники полиции, осматривая вещи остановленного ими 42-летнего жителя, в полиэтиленовом пакете обнаружили сверток со 112 граммами маковой соломки, 332 граммами опия экстракционного, небольшое количество опия ацетилированного и каннабиса.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.