На Сумщине устроили стрельбу в центре села

В Бурынское отделение полиции поступила информация, что житель села Чернеча Слобода во дворе собственного домовладения стреляет из ружья. Полицейские, немедленно прибывшие на место происшествия, выяснили, что в населенном пункте действительно прозвучал выстрел. Стрелял вверх 65-летний владелец зарегистрированного охотничьего ружья, якобы по птицам, которые очень ему надоедали.
Полицейские напомнили «охотнику», о том, что в населенных пунктах категорически запрещено стрельбу из любых видов оружия, изъяли ружье, а в отношении нарушителя составили протокол по ст. 174 КУоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Сумах на улице Ярослава Мудрого работники полиции остановили 18-летнего местного жителя, у которого при поверхностной проверки обнаружили газовый пистолет...
Производство было оборудовано в хозяйственных и жилом помещениях частной усадьбы 40-летнего жителя Сумского района....
В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили газовый пистолет и...
По подозрению в незаконном сбыте оружия и боеприпасов задержан житель Сумщины....
В Лебедине полицейские, выехав на семейный конфликт, нашли и изъяли в доме хозяина нелегальное оружие и наркотики....