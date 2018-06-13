На Сумщине устроили стрельбу в центре села Житель Бурынского района в центре села устроил стрельбу из ружья по птицам.

В Бурынское отделение полиции поступила информация, что житель села Чернеча Слобода во дворе собственного домовладения стреляет из ружья. Полицейские, немедленно прибывшие на место происшествия, выяснили, что в населенном пункте действительно прозвучал выстрел. Стрелял вверх 65-летний владелец зарегистрированного охотничьего ружья, якобы по птицам, которые очень ему надоедали.

Полицейские напомнили «охотнику», о том, что в населенных пунктах категорически запрещено стрельбу из любых видов оружия, изъяли ружье, а в отношении нарушителя составили протокол по ст. 174 КУоАП, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.