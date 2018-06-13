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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 14:10343

18-летний сумчанин гулял по городу с «травматом»

В Сумах на улице Ярослава Мудрого работники полиции остановили 18-летнего местного жителя, у которого при поверхностной проверки обнаружили газовый пистолет калибра 9 мм зарубежного производства с признаками переработки под боеприпасы травматического действия.

Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Если она подтвердит переработку оружия, то молодому сумчанину придется отвечать по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие
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Зомби в Сумах
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