18-летний сумчанин гулял по городу с «травматом»

Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Если она подтвердит переработку оружия, то молодому сумчанину придется отвечать по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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