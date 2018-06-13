18-летний сумчанин гулял по городу с «травматом» В Сумах на улице Ярослава Мудрого работники полиции остановили 18-летнего местного жителя, у которого при поверхностной проверки обнаружили газовый пистолет калибра 9 мм зарубежного производства с признаками переработки под боеприпасы травматического действия.

Оружие правоохранители изъяли и направили на экспертизу. Если она подтвердит переработку оружия, то молодому сумчанину придется отвечать по ч.1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.