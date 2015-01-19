На Сумщине разбился самолет: пилот погиб на месте аварии (обновлено) Неподалеку от села Николаевка на Сумщине в кукурузном поле упал легкомоторный самолет.

Случилось это около 9 утра сегодня, 13 июля, сообщает ТСН.

На место аварии журналистов не допускают. Но полиция сообщает, что в результате трагедии погиб 55-летний пилот. Они предполагают, что пилот был и владельцем самолета.

Судно осуществляло по заказу местной агрофирмы обработку полей химикатами. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 6 утра, а около 9 утра, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить причины падения самолета. Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода, или же техническая неисправность двигателя.

Представитель агрофирмы также прибыл на место аварии, однако с журналистами разговаривать отказался.

На Сумщине полиция выясняет обстоятельства падения одноместного самолета

Происшествие произошло сегодня в Роменском районе утром.

Сообщение о том, что вблизи автодороги в с. Николаевка разбился одноместный самолет поступило в дежурную часть полиции в 10.28. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Пилот погиб на месте происшествия. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыли также следователи областного управления полиции. Предварительно установлено, что данный самолет обрабатывал поля кукурузы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 «Нарушение правил воздушных полетов», в рамках которого устанавливаются причины случившегося.