Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 15:461093

На Сумщине разбился самолет: пилот погиб на месте аварии (обновлено)

Неподалеку от села Николаевка на Сумщине в кукурузном поле упал легкомоторный самолет.

Случилось это около 9 утра сегодня, 13 июля, сообщает ТСН.

На место аварии журналистов не допускают. Но полиция сообщает, что в результате трагедии погиб 55-летний пилот. Они предполагают, что пилот был и владельцем самолета.

Судно осуществляло по заказу местной агрофирмы обработку полей химикатами. По словам свидетеля, самолет облетал посадки с 6 утра, а около 9 утра, во время осуществления маневра, было мощное гудение, после которого звуки самолета исчезли.

Сейчас на месте работают следователи, чтобы выяснить причины падения самолета. Предварительно рассматривают две версии, что самолет зацепился за высоковольтные провода, или же техническая неисправность двигателя.

Представитель агрофирмы также прибыл на место аварии, однако с журналистами разговаривать отказался.

На Сумщине полиция выясняет обстоятельства падения одноместного самолета

Происшествие произошло сегодня в Роменском районе утром.

Сообщение о том, что вблизи автодороги в с. Николаевка разбился одноместный самолет поступило в дежурную часть полиции в 10.28. Выездом на место следственно-оперативной группы информация подтвердилась. Пилот погиб на месте происшествия. Для выяснения обстоятельств происшествия на место прибыли также следователи областного управления полиции. Предварительно установлено, что данный самолет обрабатывал поля кукурузы.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 281 ч.3 «Нарушение правил воздушных полетов», в рамках которого устанавливаются причины случившегося.

Право Авария Крушение самолета
view counter

По тематике

В Краснополье водитель фольксвагена сбил насмерть пешехода и скрылся
07.04.2018 23:39

В Краснополье водитель фольксвагена сбил насмерть пешехода и скрылся

Преступление совершено около 21.00 7 апреля. На месте ДТП сейчас работает полиция. Водителя не задержали....

13.07.2016 14:28

В Сумах отключили воду на двух улицах

В Сумах ул. Тимирязевка и часть ул. Кондратьева остались без воды...

Неподалеку от Фукусимы поймали рыбу-мутанта
17.09.2015 14:06

Неподалеку от Фукусимы поймали рыбу-мутанта

Ученые считают появление такой рыбы результатом воздействия радиации....

27.07.2015 09:48

Химгородок и Харьковская остались без воды

Из-за выхода из строя скважины в течение понедельника жители Химгородка и части ул. Харьковской почувствуют проблемы с водоснабжением....

19.01.2015 12:45

Аварию на КНС в Сумах начали устранять

По данным директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, работы начались вчера, 18 января....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.