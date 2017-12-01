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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 16:49320

Сумские фискалы собрали урожай со спорного участка

В некоторых местных интернет-изданиях и СМИ появились публикации о неправомерных действий по сбору урожая на территории Хотинской ОТГ.

По этому поводу Главное управление ГФС в Сумской области сообщает следующее.

14 июня 2018 года от Сумской местной прокуратуры поступило письмо о нарушении земельного законодательства вместе с материалами проверки, проведенной Главным управлением Госгеокадастра в Сумской области. На территории Хотинской ОТГ установлен факт использования земельного участка государственной формы собственности площадью около 17,5 га (засеян озимой пшеницей) без документов, подтверждающих право пользования.

В соответствии со статьями 90, 95, 212 Земельного кодекса Украины самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам или землепользователям с передачей последним несобранного урожая без возмещения затрат, понесенных за время незаконного пользования ими, то есть, в данном случае - государству.

Руководствуясь постановлением Кабинета Министров Украины от 25.08.1998 №1340 «О порядке учета, хранения, оценки конфискованного и иного имущества, переходящего в собственность государства, и распоряжения им», ГУ ГФС в Сумской области приняты меры по обращения посевов в доход государства.

12 июля в ГУ ГФС в Сумской области поступило заявление от ООО АФ «Хотинская», в котором предприятие сообщило, что оно является арендатором данного земельного участка и имеет право собственности на собранный урожай.

В настоящее время изучаются документы, предоставленные ООО АФ «Хотинская». В случае подтверждения законного использования земельного участка ГУ ГФС в Сумской области будет принято решение о возвращении урожая заявителю.

Собранный урожай же весом 70,7 тонн находится на ответственном хранении.

Кроме того, в ГУ ГФСв Сумской области отмечают, что заявление главы Хотинский ОТГ Николая Торяника, прозвучавшее в репортаже канала «АТВ» не соответствует действительности. Поскольку письмом ГУ ГФС в Сумской области от 20.06.2018 №11695 / 10 / 18-28-17-02-21 в Хотинский ОТГ запрашивалась информация о действующих или предыдущих пользователей указанного земельного участка.

В настоящее время ответ от Хотинской ОТГ в ГУ ГФС в Сумской области не поступала.

Право ГУ ГФС в Сумской области
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