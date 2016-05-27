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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
13.07.2018 16:54396

На Сумщине планируют создать центр подготовки по маунтинбайку

Создание центра подготовки по маунтинбайку на территории базы олимпийской подготовки «Динамо», что в урочище Токари, его целесообразность и перспективы обсуждало руководство отдела продвижения и туризма облгосадминистрации, областного управления молодежи и спорта с представителями спортивного сообщества области во время рабочей встречи.

Маунтинбайк - вид спорта, включающий езду на велосипеде по бездорожью, обычно по пересеченной местности с помощью специального оборудованного горного или гибридного дорожного велосипеда.

Член Федерации велосипедного спорта Сумской области Юрий Швыдкий отметил, что Центры подготовки по маунтинбайку отсутствуют в Украине, однако их создание позволит обеспечить высокий уровень подготовки украинских спортсменов к международным соревнованиям, выявлять спортивные таланты, активно использовать в незимние время трассы и выгодно позиционировать Сумскую область как территорию с уникальным ландшафтом.

По словам начальника отдела промоции и туризма Юрия Гладенко, идею создания центра поддержали все присутствующие, что позволит привлечь внимание любителей и профессиональных спортсменов к активно-познавательного и экстремального туризма и увеличит поток велотуристов.

Участники встречи договорились с первым замглавой организации ФСО «Динамо» в Сумской области Александром Бобырем относительно рассмотрения возможностей создания центра подготовки по маунтинбайку на базе ФСО «Динамо».

Напомним, что в этом году в Зеленом Гаю на Сумщине уже состоялся этап чемпионата Украины по маунтинбайку, что свидетельствует о хороших перспективах его развития на Сумщине.

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