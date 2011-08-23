В Шостке затопило несколько улиц (видео)

Из-за дождя затопленной оказалась часть дороги по центральной улице Шостки – ул. Свободы. Проезд транспорта затруднен. Также затоплена и часть дороги по ул. Знаменской.
Автомобили и автобусы вынуждены ехать по тротуарам, пишет Шостка.info.
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