В Шостке затопило несколько улиц (видео) Часть дороги по ул. Свободы и ул. Знаменской затоплена.

Из-за дождя затопленной оказалась часть дороги по центральной улице Шостки – ул. Свободы. Проезд транспорта затруднен. Также затоплена и часть дороги по ул. Знаменской. Автомобили и автобусы вынуждены ехать по тротуарам, пишет Шостка.info.