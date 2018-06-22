«Сумы» проиграли дебютанту УПЛ

ПФК «Сумы» уступил ФК «Десна» из Чернигова со счетом 1:3. За нашу команду отличился Рафальский, замкнув передачу с углового. Стоит отметить содержательную игру сумчан, и множество нереализованных моментов. «Десна» же в свою очередь продемонстрировала уровень игры команды УПЛ.
Заключительный матч подготовки ПФК «Сумы» проведет против дубля «Шахтера». Матч состоится в Счастливом 16 июля в 17-30.
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