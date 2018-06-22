«Сумы» проиграли дебютанту УПЛ 14 июля в Счастливом под Киевом ПФК «Сумы» сыграли очередной контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Украины по футболу в первой лиге.

ПФК «Сумы» уступил ФК «Десна» из Чернигова со счетом 1:3. За нашу команду отличился Рафальский, замкнув передачу с углового. Стоит отметить содержательную игру сумчан, и множество нереализованных моментов. «Десна» же в свою очередь продемонстрировала уровень игры команды УПЛ.

Заключительный матч подготовки ПФК «Сумы» проведет против дубля «Шахтера». Матч состоится в Счастливом 16 июля в 17-30.