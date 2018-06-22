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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:26252

«Сумы» проиграли дебютанту УПЛ

14 июля в Счастливом под Киевом ПФК «Сумы» сыграли очередной контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату Украины по футболу в первой лиге.

ПФК «Сумы» уступил ФК «Десна» из Чернигова со счетом 1:3. За нашу команду отличился Рафальский, замкнув передачу с углового. Стоит отметить содержательную игру сумчан, и множество нереализованных моментов. «Десна» же в свою очередь продемонстрировала уровень игры команды УПЛ.

Заключительный матч подготовки ПФК «Сумы» проведет против дубля «Шахтера». Матч состоится в Счастливом 16 июля в 17-30.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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