В Сумах соревновались пляжники 12-15 июля в Сумах на Студенческом пляже прошли городские соревнования по пляжному волейболу.

В турнире приняли участие 14 команд – 6 женских и 8 мужских. Женщины играли по кругу, мужчины – сначала в группах, потом – плей-офф. Итоги Женщины Татьяна Маландий – Клипец Алла Екатерина Удовенко – Дарья Донская Кристина Резникова – Елизавета Слипенко Мужчины Игорь Скрынник – Игорь Романенко Родион Моргуненко – Виталий Марченко Дмитрий Швец – Максим Токарь