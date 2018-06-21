В Сумах соревновались пляжники

В турнире приняли участие 14 команд – 6 женских и 8 мужских. Женщины играли по кругу, мужчины – сначала в группах, потом – плей-офф.
Итоги
Женщины
Мужчины
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