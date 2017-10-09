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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах продолжат строить велодорожки на тротуарах

В Сумах создали рабочую группу по вопросам разработки программы велосипедной инфраструктуры города.

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.

- Такая рабочая группа создана, провела два заседания, - поделился чиновник. – В нее включены представители департамента обеспечения ресурсных платежей, КП «А.С.К.», инспекции благоустройства и другие. Членами рабочей группы был разработан проект целевой программы для внесения изменений, замечаний и планирования на 2019 год. А пока что в рамках средств, выделенных на капитальный ремонт тротуаров мы оборудуем велодорожки по тем объектам, которые запланированы.

- УКС включили? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.

- Нет, нас там нет, - ответил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.

- А почему?

- Не знаю, я же ее не создавал.

- Григорий Иванович, почему вы УКС не включили?

- Включим.

- Обязательно. И из «Дорремстроя», - подытожил заммэра.

Похоже, строительство велодорожек на дорогах в Сумах даже не рассматривалось.

Общество Велодорожки
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