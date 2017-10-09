В Сумах продолжат строить велодорожки на тротуарах

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко.
- Такая рабочая группа создана, провела два заседания, - поделился чиновник. – В нее включены представители департамента обеспечения ресурсных платежей, КП «А.С.К.», инспекции благоустройства и другие. Членами рабочей группы был разработан проект целевой программы для внесения изменений, замечаний и планирования на 2019 год. А пока что в рамках средств, выделенных на капитальный ремонт тротуаров мы оборудуем велодорожки по тем объектам, которые запланированы.
- УКС включили? – поинтересовался первый заммэра Сум Владимир Войтенко.
- Нет, нас там нет, - ответил начальник управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталий Шилов.
- А почему?
- Не знаю, я же ее не создавал.
- Григорий Иванович, почему вы УКС не включили?
- Включим.
- Обязательно. И из «Дорремстроя», - подытожил заммэра.
Похоже, строительство велодорожек на дорогах в Сумах даже не рассматривалось.
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