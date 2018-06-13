В Сумах за субсидии и льготы должны почти 50 миллионов На прошлой неделе финансирования за предоставленные населению субсидии и льготы не поступало.

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила директор департамента социальной защиты населения Татьяна Масик.

По состоянию на 12 июля остается задолженность перед предприятиями за предоставленные населению:

- субсидии – 37,6 млн грн, из них: за 2015-2016 годы - 26 тыс. грн, за март 2018 года – 9,6 млн грн, за апрель – 23,6 млн грн, за июнь – 4,4 млн грн.

- льготы – 9,5 млн грн, из них: за 2015 год - 200 грн, за март 2018 года – 1,4 млн грн, за апрель – 3,7 млн грн, за май – 1,8 млн грн, за июнь – 2,6 млн грн.