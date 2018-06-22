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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21170

Сумские школы получили наборы LEGO для первоклассников

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила начальник горуправления образования и науки Антонина Данильченко.

- Для будущих первоклассников получено 3273 игровых наборов Six Briks и 229 игровых наборов Play Box, - поделилась она.

Игровые наборы поступили в соответствии с законом Украины «О гуманитарной помощи» и Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation и предусмотрены для будущих первоклассников Новой украинской школы 2018-2019 года.

Наборы Play Box предусмотрены на каждый первый класс Новой украинской школы, а Six Briks – на каждого первоклассника.

Общество Lego Новая украинская школа Образование
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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