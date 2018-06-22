Сумские школы получили наборы LEGO для первоклассников

- Для будущих первоклассников получено 3273 игровых наборов Six Briks и 229 игровых наборов Play Box, - поделилась она.
Игровые наборы поступили в соответствии с законом Украины «О гуманитарной помощи» и Меморандума о взаимопонимании между Министерством образования и науки Украины и The LEGO Foundation и предусмотрены для будущих первоклассников Новой украинской школы 2018-2019 года.
Наборы Play Box предусмотрены на каждый первый класс Новой украинской школы, а Six Briks – на каждого первоклассника.
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