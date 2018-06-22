На Сумщине снова разбился самолет Под процессуальным руководством Роменской местной прокуратуры следователями Роменского отдела полиции устанавливаются обстоятельства гибели 54-летнего пилота одномоторного самолета «Бекас Х-32».

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«Трагедия произошла 15.07.2018 между с. Погожая Криница и Заруддя Роменского района. Предварительно установлено, что самолет совершал перелет из пгт Липовая Долина в Роменской район. Точное место назначения и причины падения самолета устанавливаются. Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 281 УК Украины - нарушение правил воздушных полетов. Ход следствия находится на контроле руководства прокуратуры области», - написала она.

Напомним: 13 июля в Роменском районе вблизи автодороги в с. Николаевка разбился одноместный самолет. Пилот погиб на месте происшествия.