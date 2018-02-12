Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1967 заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 90, из них раскрыты – 33, а именно: 3 факта телесных повреждений, 11 краж, выявлены 13 фактов незаконного оборота наркотиков. Также за прошлую неделю составлены 130 протоколов об административных правонарушениях.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 2123 вызова и задания, из них по линии «102» - 1630. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 472 админматериалов, из них 10 – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 80 протоколов. Раскрыто по горячим следам 21 преступление.