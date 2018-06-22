Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:23225

В Сумах провели первый ночной забег

Вечером 15 июля в центре Сум бегали на 5 и 10 км.

Сергей Кумер

Центральными улицами города промчались более 80 спортсменов в рамках ELIKSYR Night Run Sumy 2018, организованного Sumy Marathon Project. Начали на пл. Независимости, дальше Соборная, пер. Терезова, Воскресенская, Набережная р. Сумка, разворот и обратно. Два таких круга давали 5 км, 4 – 10 км.

В итоге на 10-километровой дистанции победил Валерий Буян из Полтавы – 33:35, вторым был Андрей Павелко из Харькова – 34:08, третьим – сумчанин Алексей Меденцов – 34:40. Среди женщин лучшей стала сумчанка Юлия Карпенко – 43:53 (15-ое место среди всех), второй харьковчанка Татьяна Мальцева – 47:35, третьей – сумчанка Алина Шандыба – 52:17.

На 5 км первенствовал Максим Сушков из Павлограда – 17:14, дальше – Вадим Гарбуз из Тростянца – 17:33 и Сергей Глинчак из Шостки – 18:04. Среди женщин победила сумчанка Марина Устенко – 20:56 (это седьмой результат среди всех), Светлана Прилепко была второй – 23:52, Маргарита Иваненко – третьей – 24:36.

Спорт Легкая атлетика
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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