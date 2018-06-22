В Сумах провели первый ночной забег

Центральными улицами города промчались более 80 спортсменов в рамках ELIKSYR Night Run Sumy 2018, организованного Sumy Marathon Project. Начали на пл. Независимости, дальше Соборная, пер. Терезова, Воскресенская, Набережная р. Сумка, разворот и обратно. Два таких круга давали 5 км, 4 – 10 км.
В итоге на 10-километровой дистанции победил Валерий Буян из Полтавы – 33:35, вторым был Андрей Павелко из Харькова – 34:08, третьим – сумчанин Алексей Меденцов – 34:40. Среди женщин лучшей стала сумчанка Юлия Карпенко – 43:53 (15-ое место среди всех), второй харьковчанка Татьяна Мальцева – 47:35, третьей – сумчанка Алина Шандыба – 52:17.
На 5 км первенствовал Максим Сушков из Павлограда – 17:14, дальше – Вадим Гарбуз из Тростянца – 17:33 и Сергей Глинчак из Шостки – 18:04. Среди женщин победила сумчанка Марина Устенко – 20:56 (это седьмой результат среди всех), Светлана Прилепко была второй – 23:52, Маргарита Иваненко – третьей – 24:36.
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