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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:035121

Стали известны подробности трагедии на Белопольщине

На Сумщине задержан мужчина, который нанес тяжелые травмы собственной дочери и оставил ее умирать.

Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры в воскресенье, 15 июля 2018 года, сообщено о подозрении 28-летнего мужчине, который нанес тяжкие телесные повреждения своей 4-летней дочери и оставил ее умирать. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения) и ч. 3 ст. 135 (заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению) УК Украины.

Трагедия произошла 13 июля около 14.00 в с. Кальченки Белопольского района. В доме находились муж, жена и их дочь. Семья собиралась обедать. Девочка капризничала и отказывалась есть. Отец схватил двухлитровую пластиковую бутылку, которая была наполнена водой, и нанес ею два удара по голове ребенка, а потом еще и ударил девочку кулаком в область головы.

После чего отец положил ребенка на кровать. На следующий день, 14 июля, около 20.00 девочка умерла. Согласно заключению медиков, ребенок получил очаговую травму головного мозга, непосредственной причиной смерти является механическая асфиксия пищевыми массами.

Как сообщил руководитель Белопольского отдела Конотопской местной прокуратуры Павлуш Погосян, пока подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Прокуратура и полиция уже готовят ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное следствие осуществляет Белопольское отделения полиции под процессуальным руководством прокуратуры. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Белопольский район Смерть ребенка Тяжкие телесные повреждения Убийство
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Комментарии

остряк
остряк
Сегодня 11:27

Насколько нужно быть подонком, чтобы подымать руку на свою дочь, а тем более ее убить...Своими действиями разрушил жизнь возможно будущей актрисы, певицы, танцовщицы...На зоне спросят, за что сидишь, я б не отвечал бы, а на его месте сразу повесился.

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