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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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За неделю на Сумщине подорвали 8 боеприпасов времен войны

На прошлой неделе группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны) были уничтожены 8 боеприпасов времен второй мировой войны.

Это - одна 82-мм. минометная мина, одну 38-мм. ручная противотанковая граната, один 45-мм., два 152-мм., три 76-мм. артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны. Взрывоопасные предметы были найдены в Шосткинском, Роменском, Серединобудском, Конотопском, Ахтырском и Белопольском районах.

Так, 12 июля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Шосткинском районе проведены работы по обезвреживанию одного 152-мм. артснаряда времен Второй мировой войны. В Службу спасения «101» поступило сообщение об обнаружении неизвестного предмета, внешне похожего на устаревший боеприпас в с. Вовна Шосткинского района. О находке сообщил сельский голова, который наткнулся на неизвестный предмет во время сельскохозяйственных работ. Прибыв на место обнаружения, спасатели идентифицировали находку, как 152-мм. артиллерийский снаряд.

На место вызова из г. Ромны прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые вывезли опасные предметы в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано 127 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов. Как показывает практика, встретить их можно где угодно - на собственном огороде, в лесу, на строительной площадке и даже во время отдыха на водоеме.

В таких случаях необходимо быть осторожными, ни в коем случае не трогать предмет, похожий на боеприпас, а тем более не пытаться его изъять и перенести. Также нельзя вблизи пользоваться мобильной и радиосвязью, - это может спровоцировать взрыв. Надо запомнить место находки и немедленно сообщить о нем в местные органы власти, правоохранителей или непосредственно на линию экстренного вызова по номеру «101». Помните, работы по обезвреживанию боеприпасов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Устаревшие боеприпасы
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