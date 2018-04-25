Сумские дзюдоисты получили медали на Кубке Европы 14-15 июля в венгерском городе Пакш проходили поединки Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

В соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов из стран Европы, Океании, Азии и Америки. В первый день соревнований в весовой категории до 81 кг Сумчанин Дмитрий Цюх завоевал бронзовую награду. На своем турнирном пути он преодолел спортсменов из Черногории, Кыргызстана и Чехии. К большому сожалению, в полуфинале Дмитрий уступил Роланду Гозу из Венгрии. В утешительной схватке он встретился с еще одним представителем страны-хозяйки Жомбором Куртаном - на этот раз результат был в пользу нашего спортсмена. Таким образом, Дмитрий помешал команде Венгрии завоевать полный комплект наград в весовой категории до 81 кг и добавил к своему собственному зачете четвертую награду в этом году.

Во второй день соревнований в весовой категории до 63 кг студентка СумГУ Анастасия Антипина завоевала золотую награду. На своем пути к победе она одолела дзюдоисток из Италии, США, Хорватии, Австралии и Сербии, помешав соперницам набрать хотя бы какие-то очки в поединках.

В общем зачете украинские дзюдоиcты заняли первое место, завоевав 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.