Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:40119

Сумские дзюдоисты получили медали на Кубке Европы

14-15 июля в венгерском городе Пакш проходили поединки Кубка Европы по дзюдо среди юниоров.

В соревнованиях приняли участие более трехсот спортсменов из стран Европы, Океании, Азии и Америки. В первый день соревнований в весовой категории до 81 кг Сумчанин Дмитрий Цюх завоевал бронзовую награду. На своем турнирном пути он преодолел спортсменов из Черногории, Кыргызстана и Чехии. К большому сожалению, в полуфинале Дмитрий уступил Роланду Гозу из Венгрии. В утешительной схватке он встретился с еще одним представителем страны-хозяйки Жомбором Куртаном - на этот раз результат был в пользу нашего спортсмена. Таким образом, Дмитрий помешал команде Венгрии завоевать полный комплект наград в весовой категории до 81 кг и добавил к своему собственному зачете четвертую награду в этом году.

Во второй день соревнований в весовой категории до 63 кг студентка СумГУ Анастасия Антипина завоевала золотую награду. На своем пути к победе она одолела дзюдоисток из Италии, США, Хорватии, Австралии и Сербии, помешав соперницам набрать хотя бы какие-то очки в поединках.

В общем зачете украинские дзюдоиcты заняли первое место, завоевав 4 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Спорт Дзюдо
view counter

По тематике

В Сумах провели открытый кубок Украины по дзюдо
12.07.2018 17:52

В Сумах провели открытый кубок Украины по дзюдо

11-12 июля в Сумах прошел открытый кубок Украины по дзюдо....

Сумской студент победил на кубке Европы
09.07.2018 11:35

Сумской студент победил на кубке Европы

На Кубке Европы среди юниоров до 21 года в польской Гдыне украинцы завоевали три награды....

05.07.2018 11:20

В Сумах пройдет Открытый кубок Украины по дзюдо

11-12 июля состоится Открытый кубок Украины, командный чемпионат Украины по дзюдо среди мужчин и женщин....

08.06.2018 14:26

Сумские дзюдоисты с медалями чемпионата Украины

6-7 июня в столице проходил чемпионат Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет....

25.04.2018 11:16

Сумские дзюдоисты неудачно выступили на кубке Европы

21-22 апреля в Телице (Чехия) прошли соревнования кадетского кубка Европы по дзюдо....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.