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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:27281

Сумчане на две недели останутся без горячей воды

Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует о следующем этапе гидравлических испытаний теплосетей и отсутствие горячей воды.

С 16 июля по 29 июля будет проходить VI этап гидравлических испытаний на трассе № 1, 2, 7 в районе пр-та М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Харьковской, ул. 2-й Железнодорожной, ул. Тополянская, ул. Скрябина.

На время проведения гидроиспытаний на вышеуказанных магистралях, будет остановлена работа сумской ТЭЦ, в связи с чем будет приостановлено горячее водоснабжение горожан.

Также до 27 июля будут проходить регламентные работы на оборудовании котельной по ул. Косовщинская, из-за чего у ее потребителей будет отсутствовать горячая вода.

Общество Гидравлические испытания
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