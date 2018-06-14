Сумчане на две недели останутся без горячей воды Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует о следующем этапе гидравлических испытаний теплосетей и отсутствие горячей воды.

С 16 июля по 29 июля будет проходить VI этап гидравлических испытаний на трассе № 1, 2, 7 в районе пр-та М. Лушпы, ул. Героев Крут, ул. Интернационалистов, ул. Харьковской, ул. 2-й Железнодорожной, ул. Тополянская, ул. Скрябина.

На время проведения гидроиспытаний на вышеуказанных магистралях, будет остановлена работа сумской ТЭЦ, в связи с чем будет приостановлено горячее водоснабжение горожан.

Также до 27 июля будут проходить регламентные работы на оборудовании котельной по ул. Косовщинская, из-за чего у ее потребителей будет отсутствовать горячая вода.