Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38124

Со следующего понедельника в Cумах стартует «Неделя экскурсий»

В течение следующей недели, с 23 по 27 июля, сумчане и гости города смогут посетить пятидневный цикл разноплановых экскурсий по городу.

Организует его «Агенция промоции «Сумы» с целью повышения осведомленности сумчан о собственном городе.

Все экскурсии будут начинаться в 17:00. Набор групп проводится по предварительной записи по телефону: 67-98-39 или по адресу: ул. Соборная. 27.

Примечание: один человек может записаться максимум на две экскурсии по выбору. Количество мест ограничено.

Расписание экскурсий здесь.

Досуг Экскурсия
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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