Со следующего понедельника в Cумах стартует «Неделя экскурсий»

Организует его «Агенция промоции «Сумы» с целью повышения осведомленности сумчан о собственном городе.
Все экскурсии будут начинаться в 17:00. Набор групп проводится по предварительной записи по телефону: 67-98-39 или по адресу: ул. Соборная. 27.
Примечание: один человек может записаться максимум на две экскурсии по выбору. Количество мест ограничено.
Расписание экскурсий здесь.
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