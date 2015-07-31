Со следующего понедельника в Cумах стартует «Неделя экскурсий» В течение следующей недели, с 23 по 27 июля, сумчане и гости города смогут посетить пятидневный цикл разноплановых экскурсий по городу.

Организует его «Агенция промоции «Сумы» с целью повышения осведомленности сумчан о собственном городе.

Все экскурсии будут начинаться в 17:00. Набор групп проводится по предварительной записи по телефону: 67-98-39 или по адресу: ул. Соборная. 27.

Примечание: один человек может записаться максимум на две экскурсии по выбору. Количество мест ограничено.

Расписание экскурсий здесь.