Сумщину посетил фольклорный коллектив из США В рамках фольклорно-этнографической экспедиции на Ямпольщине побывал коллектив «Украинские сельские голоса» из Соединенных Штатов Америки.

Заокеанские гости встретились с фольклорным коллективом «Палиевчанка» Палиевского сельского дома культуры. Кроме того, в планах американцев встретиться с коллективом «Усоцькі молодиці» из соседнего села, пишет Ямпіль.info.

- В делегации девять человек, - рассказывает организатор экспедиции Игорь Перевертнюк. - Большинство участников имеют украинские корни. Никто из них не рожден в Украине, но у кого-то отсюда бабушка, дедушка или родители. Поэтому, они очень давно хотели посетить нашу страну. Но есть и такие, которые не имеют никого из Украины, но им просто нравится украинский фольклор. Это первый раз, когда этот американский ансамбль решился приехать в Украину в такую полноценную фольклорно-этнографическую экспедицию. Кроме Сумской области, посетим Полтавскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области, а 17 июля состоится концерт «Украинских сельских голосов» в столице.