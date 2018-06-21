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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:0083

Сумщину посетил фольклорный коллектив из США

В рамках фольклорно-этнографической экспедиции на Ямпольщине побывал коллектив «Украинские сельские голоса» из Соединенных Штатов Америки.

Заокеанские гости встретились с фольклорным коллективом «Палиевчанка» Палиевского сельского дома культуры. Кроме того, в планах американцев встретиться с коллективом «Усоцькі молодиці» из соседнего села, пишет Ямпіль.info.

- В делегации девять человек, - рассказывает организатор экспедиции Игорь Перевертнюк. - Большинство участников имеют украинские корни. Никто из них не рожден в Украине, но у кого-то отсюда бабушка, дедушка или родители. Поэтому, они очень давно хотели посетить нашу страну. Но есть и такие, которые не имеют никого из Украины, но им просто нравится украинский фольклор. Это первый раз, когда этот американский ансамбль решился приехать в Украину в такую полноценную фольклорно-этнографическую экспедицию. Кроме Сумской области, посетим Полтавскую, Черниговскую, Житомирскую и Ровенскую области, а 17 июля состоится концерт «Украинских сельских голосов» в столице.

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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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