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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55352

На Сумщине раненый АТОшник покончил с собой

14 июля свел счеты с жизнью 31-летний боец ДУК "Правый Сектор" Евгений Иващенко.

Печальную новость сообщил информационный отдел Конотопского штаба УВР "Правый Сектор".

«Во время очередного, дорогостоящего лечения друг "Мессер Старший" принял важнейшее решение и ушел из этой жизни. Это был его собственный выбор, поэтому мы должны его уважать и принять как есть»  — отмечается в публикации Геннадия Тарасенко.

Боец с позывным «Мессер Старший» проходил длительное лечение (первая операция была проведена 2 года назад, по этическим соображениям диагноз не указывается).

Умерший родом из смт. Дубовязовка на Конотопщине. Двое из трех сыновей семьи Иващенко пошли добровольцами защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на востоке Украины в подразделениях ДУК Правый Сектор.

Общество Раненый Самоубийство
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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