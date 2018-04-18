На Сумщине раненый АТОшник покончил с собой

Печальную новость сообщил информационный отдел Конотопского штаба УВР "Правый Сектор".
«Во время очередного, дорогостоящего лечения друг "Мессер Старший" принял важнейшее решение и ушел из этой жизни. Это был его собственный выбор, поэтому мы должны его уважать и принять как есть» — отмечается в публикации Геннадия Тарасенко.
Боец с позывным «Мессер Старший» проходил длительное лечение (первая операция была проведена 2 года назад, по этическим соображениям диагноз не указывается).
Умерший родом из смт. Дубовязовка на Конотопщине. Двое из трех сыновей семьи Иващенко пошли добровольцами защищать Родину от российского агрессора и боролись с оккупантом на востоке Украины в подразделениях ДУК Правый Сектор.
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