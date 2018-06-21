Шосткинец выносил металл из подвала

С заявлением о краже обратилась 48-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в ее подвальное помещения и похитил оттуда изделия из металла.
По оперативной информации злоумышленника задержали на металлоприемном пункте, куда он собирался продать похищенные вещи. Его вместе с вещественными доказательствами доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.
Мужчине 25 лет, он местный. Рассказал, что пошел на кражу, потому что нужны были деньги.
Сейчас похищенное возвращено владелице. В полиции открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое сегодня направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы.
Находясь на испытательном сроке за совершение краж, 26-летний житель Шостки обокрал и собственную бабушку....
Из магазина в Зеньковском районе 35-летняя сумчанка наворовала духов и средств гигиены на сумму более 2000 гривен...
Ахтырской местной прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении 29-летнего жителя г. Ахтырка, который уже через несколько дней после освобождения после...
В Шостке полиция разоблачила грабителя малолетней девочки....
Сегодня утром, 12 июля, в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что на грунтовой дороге, вблизи предприятия «Свема», он нашел умершего...