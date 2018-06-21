Шосткинец выносил металл из подвала Злоумышленник похитил из подвального помещения одной из многоэтажек города изделий из металла на общую сумму более полутора тысяч гривен.

С заявлением о краже обратилась 48-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный ночью проник в ее подвальное помещения и похитил оттуда изделия из металла.

По оперативной информации злоумышленника задержали на металлоприемном пункте, куда он собирался продать похищенные вещи. Его вместе с вещественными доказательствами доставили в отдел полиции, где он сознался в содеянном.

Мужчине 25 лет, он местный. Рассказал, что пошел на кражу, потому что нужны были деньги.

Сейчас похищенное возвращено владелице. В полиции открытое уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое сегодня направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы.