Очередной жертвой интернет мошенника стал житель Шостки Пытаясь сэкономить на приобретении видеокарты для компьютера, человек заказал ее на интернет-сайте почти за 4000 гривен. Товар он получил. Но, как выяснилось потом, он был неисправен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что нашел на известном сайте объявление о продаже видеокарты для компьютера по очень привлекательной цене. Он связался с продавцом по телефону и договорился с ним о покупке, воспользовавшись услугой сайта для ограждения от аферистов.

По требованию услуги, он перечислил 3950 гривен предоплаты на счет сайта, которые, при удачной сделке, перечисляются продавцу. В оговоренный день покупатель получил товар у перевозчика без проверки и автоматически деньги были переведены на счет продавца. Уже дома мужчина выяснил, что оставленный товар нерабочий и ничего не стоит. Он пытался связать с продавцом, но тот «классически» оборвал связь.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. В полиции уже установили владельца счета, куда были направлены деньги. Следственные действия продолжаются. А работники полиции в очередной раз призывают граждан проявлять осмотрительность в таких случаях и не перечислять заранее деньги незнакомцам, которые могут выставлять на сайты фиктивные или неисправные товары. Помните, за каждым выгодным предложением, может скрываться обычный мошенник.