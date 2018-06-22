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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45117

Очередной жертвой интернет мошенника стал житель Шостки

Пытаясь сэкономить на приобретении видеокарты для компьютера, человек заказал ее на интернет-сайте почти за 4000 гривен. Товар он получил. Но, как выяснилось потом, он был неисправен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 48-летний житель Шостки. Мужчина рассказал, что нашел на известном сайте объявление о продаже видеокарты для компьютера по очень привлекательной цене. Он связался с продавцом по телефону и договорился с ним о покупке, воспользовавшись услугой сайта для ограждения от аферистов.
По требованию услуги, он перечислил 3950 гривен предоплаты на счет сайта, которые, при удачной сделке, перечисляются продавцу. В оговоренный день покупатель получил товар у перевозчика без проверки и автоматически деньги были переведены на счет продавца. Уже дома мужчина выяснил, что оставленный товар нерабочий и ничего не стоит. Он пытался связать с продавцом, но тот «классически» оборвал связь.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленника. В полиции уже установили владельца счета, куда были направлены деньги. Следственные действия продолжаются. А работники полиции в очередной раз призывают граждан  проявлять осмотрительность в таких случаях и не перечислять заранее деньги незнакомцам, которые могут выставлять на сайты фиктивные или неисправные товары. Помните, за каждым выгодным предложением, может скрываться обычный мошенник.

Право Мошенничество Шостка
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах

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