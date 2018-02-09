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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:12218

В Сумах снова обсуждали перерасчет населению норм потребленного газа

Вопрос поднимали снова сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в облгосадминистрации.

Представители ПАО «Сумыгаз» сообщили замглавы Сумской облгосадминистрации Вадиму Акперову, что информация о пересчете потребленного газа населению была опубликована на официальном сайте, квитанции за июнь поступают к людям уже без учета предельных норм потребления.

Однако, общественность привела доказательства, когда даже в одном доме есть различия в платежках - одной квартире начислено по предельным нормам потребления газа, а другой - без.

«Для того, чтобы прояснить ситуации с нормами потребления газа, мы обратимся в правоохранительные органы, руководству ПАО «Сумыгаз», чтобы те работники предприятия, из-за служебной халатности или умышленных действий которых люди остались без субсидий, ответили за свои поступки. Поскольку из-за неправомерных действий «Сумыгаза», что подтверждено НКРЭКУ, такие решения повлекли за собой другие проблемы для жителей Сумской области», - прокомментировал руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. Он отметил, что областная власть будет отстаивать интересы жителей Сумщины, и если потребуется, специалисты областного управления ЖКХ и юристы облгосадминистрации проконсультируют по этому вопросу, помогут, в случае необходимости, составить исковые жалобы.

Общество ПАО «Сумыгаз»
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