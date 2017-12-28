На Сумщине планируют построить 13 современных амбулаторий

По его словам, на совещании под председательством вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко представители области доложили информацию о строительстве сельских амбулаторий на Сумщине.
«Замечаний к тем проектам, которые мы подали, нет. По сравнению с другими регионами область выглядит неплохо, ведь в некоторых еще не решен вопрос с земельными участками под строительство или разработанные проекты не соответствуют типовым», - пояснил он.
Руководитель аппарата отметил, что в Кабмине подчеркнули требование осуществлять контроль со стороны облгосадминистраций совместно с проектантами, чтобы не было превышения условий строительства: 20 000 гривен за один квадратный метр.
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