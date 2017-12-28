На Сумщине планируют построить 13 современных амбулаторий Руководитель аппарата Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий во время аппаратного совещания доложил главе ОГА Николаю Клочко о ситуации со строительством сельских амбулаторий.

По его словам, на совещании под председательством вице-премьер-министра - Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко представители области доложили информацию о строительстве сельских амбулаторий на Сумщине.

«Замечаний к тем проектам, которые мы подали, нет. По сравнению с другими регионами область выглядит неплохо, ведь в некоторых еще не решен вопрос с земельными участками под строительство или разработанные проекты не соответствуют типовым», - пояснил он.

Руководитель аппарата отметил, что в Кабмине подчеркнули требование осуществлять контроль со стороны облгосадминистраций совместно с проектантами, чтобы не было превышения условий строительства: 20 000 гривен за один квадратный метр.