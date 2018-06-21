На Сумщине за неделю количество подписанных деклараций c врачами увеличилась на 22 тысячи

По словам замначальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежды Лысенко, из городов областного подчинения достичь общегосударственного уровня в 26% смогла только Ахтырка. К сожалению, в Конотопе до сих пор не проведена сессия, чтобы решить вопрос с созданием Центра первичной помощи. Аналогичные проблемы в Шостке и Ямполе.
Глава облгосадминистрации Николай Клочко также проконтролировал, сдвинулось ли с места дело с подключением к интернету медицинских учреждений Конотопского района, на недоработки которого руководителю райгосадминистрации указывал на прошлом аппаратном совещании.
Сейчас процесс подписания деклараций несколько оживился, однако всем руководителям городов и районов области еще есть, над чем работать.
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