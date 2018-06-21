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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:18156

На Сумщине за неделю количество подписанных деклараций c врачами увеличилась на 22 тысячи

В лидерах и с лучшими чем в стране показателями остаются Бурынский, Липоводолинский и Краснопольский районы с процентами 55%, 47% и 33% соответственно.

По словам замначальника управления здравоохранения облгосадминистрации Надежды Лысенко, из городов областного подчинения достичь общегосударственного уровня в 26% смогла только Ахтырка. К сожалению, в Конотопе до сих пор не проведена сессия, чтобы решить вопрос с созданием Центра первичной помощи. Аналогичные проблемы в Шостке и Ямполе.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко также проконтролировал, сдвинулось ли с места дело с подключением к интернету медицинских учреждений Конотопского района, на недоработки которого руководителю райгосадминистрации указывал на прошлом аппаратном совещании.

Сейчас процесс подписания деклараций несколько оживился, однако всем руководителям городов и районов области еще есть, над чем работать.

Общество Декларации с врачами Здравоохранение Медреформа
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах

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