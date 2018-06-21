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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:25160

Дорожные деньги вернут на Сумщину

По информации народных депутатов от Сумщины, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал вернуть средства субвенции госбюджета, предусмотренные на ремонт участка трассы Киев – Сумы - Юнаковка на сумму 117,5 млн грн.

Об этом сегодня, 16 июля, на аппаратном совещании в облгосадминистрации сообщил губернатор Сумщины Николай Клочко.

«Мы этот вопрос будем держать на контроле, не дадим заговорить, и все вместе - облгосадминистрация, депутаты облсовета и народные избранники от Сумщины - добьемся возвращения средств в область. Тем более, что трасса М07 проходит через Черниговскую и Киевскую области. Это проект, над которым работает руководство этих областей и народные избранники из очень многих фракций, - сообщил Николай Клочко. - Сегодня депутаты областного совета готовы к решительным действиям, в том числе и к открытому заседанию сессии облсовета под стенами Кабмина».

Начальник управления инфраструктуры Владимир Дудченко рассказал, что сейчас правительственное решение об уменьшении объема средств субвенции госбюджета, предусмотренных на ремонт этого участка трассы, отсутствует на официальном сайте правительства. Более того, он считает, что оснований для такого решения нет, ведь у Службы автомобильных дорог в Сумской области нарушений сроков выполнения работ не было. Тендеры объявлены вовремя, а тендерные процедуры затянулись по объективным причинам (один из участников тендера подал жалобу).

Начальник Службы автомобильных дорог в Сумской области Иван Романюк отметил, что жалобы участников тендера - это не уникальная ситуация, подобные от одного юридического лица зафиксированы по всей Украине. Поэтому наказывать именно Сумскую область за это уменьшением финансирования считает недопустимым. Кроме того, Сумщина демонстрирует хороший результат по Украине по выполнению ремонтных работ на дорогах государственного значения.

«Понимая, что будут вопросы именно по этому участку трассы М07 Киев-Сумы-Юнаковка, где не проведены торги и была задержка с тендерной документацией, мы дополнительно объявили торги по новому участку именно этой трассы М07, - говорил он. - Поэтому даже в случае, если была бы заблокирована процедура по проведению ремонта на этом участке, то изменение, согласно Постановлению Кабмина, должно было бы быть в рамках этой же дороги. Впервые такое, чтобы в Украине было перераспределение средств между областями, ведь раньше перераспределение с проблемных участков происходил в пределах самой области».

Общество Дорожный фонд Ремонт дорог
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