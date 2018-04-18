У Сумах покажуть «Перевертнів»

Виставка здебільшого ретроспективна, проте частина робіт ще не була представлена широкому глядацькому загалу. В єдиному експозиційному просторі автор об’єднує два види образотворчого мистецтва, два напрямки своєї творчості – живопис та скульптуру.
Захід відбудеться у міській галереї за адресою вул. Соборна, 27.
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