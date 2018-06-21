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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Ночью на Сумщине спасатели ликвидировали пожар жилого дома

Сегодня, 16 июля, в 1:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома по ул. Туманского в с. Шевченково Глуховского района.

Звонили соседи, которые увидели дым с крыши дома. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда с. Шевченково.

По прибытию пожарные установили, что огнем охвачено веранду и кровлю дома. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автомобилю пришлось дозаправляться от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 2 км от очага горения.

Локализовать пожар удалось в 2:29, а ликвидировать в 4:24. Всего на тушение привлекалось 1 единица специальной техники и 4 человека личного состава, 1 автомобиль и два работника местной пожарной команды с. Шевченково.

В результате пожара повреждена кровля веранды по всей площади, стены веранды на площади до 12 кв. м, кровля жилого дома на площади до 60 кв. м, стены дома на площади до 30 кв. м, газовую плиту, вещи домашнего обихода.

Обстоятельства пожара устанавливаются, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям В Сумской области.

Право Глуховский район Пожар
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